В Австралии второй по численности штат Виктория объявил о бедствии из-за пандемии коронавируса и ввел комендантский час для Мельбурна.

Об этом сообщает Reuters.

Самые жесткие ограничения штат ввел после того, как в регионе началась вторая волна COVID-19. Второй по величине город Австралии Мельбурн уже шестую неделю находится на карантине, пытаясь сократить число инфицированных.

В штате Виктория до этого был зафиксирован рекордный рост случаев коронавируса за сутки – 671 заболевший. Власти штата сообщают, что большое количество зараженных и случаев, когда передача вируса была не установлена, стали причиной новых ограничений. Такой режим продлится еще шесть недель.

“Нынешние правила позволяют избежать тысяч и тысяч случаев каждый день, а затем тысяч людей в больницах и гораздо больше трагедий, чем мы видели до этого. Но ограничения работают не слишком быстро”, – сказал премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс.

В Мельбурне комендантский час установили с 20:00 до 05:00, он будет действовать ежедневно. Покидать дома жителям разрешили только для работы и для получения или оказания помощи.

Также с 5 августа все школы перейдут на дистанционное обучение.

Супермаркеты остаются открытыми, а рестораны работают только на вынос.