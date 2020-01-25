Об этом в Facebook сообщает 9 бригада ВС Австралии.
Парк Cleland Wildlife Park находится недалеко от Аделаиды.
“Наши бойцы используют свободное время, чтобы помочь парку дикой природы. Они поддерживают наших пушистых друзей, помогая с кормлением, а также строят альпинистские крепления внутри парка”, – отмечается в сообщении.
Также обнародованы фото, как военные Сил чрезвычайной поддержки кормят спасенных животных.
Масштабные пожары возникли в Австралии осенью прошлого года. Погибли более 20 человек, сгорели сотни домов. На территории ряда штатов было введено чрезвычайное положение.
Австралийские экологи предполагают, что в результате лесных пожаров могли погибнуть более 480 миллионов животных: в частности, почти 8000 коал, которые жили в Новом Южном Уэльсе.
- Ранее Служба национальных парков и дикой природы штата Новый Южный Уэльс (Австралия) сбросила тысячи килограммов овощей, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных.