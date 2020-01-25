В Австралии военнослужащие подразделений службы чрезвычайных ситуаций используют свободное время, чтобы наведываться в парк дикой природы и покормить коал.

Об этом в Facebook сообщает 9 бригада ВС Австралии.

Парк Cleland Wildlife Park находится недалеко от Аделаиды.

“Наши бойцы используют свободное время, чтобы помочь парку дикой природы. Они поддерживают наших пушистых друзей, помогая с кормлением, а также строят альпинистские крепления внутри парка”, – отмечается в сообщении.

Также обнародованы фото, как военные Сил чрезвычайной поддержки кормят спасенных животных.

Масштабные пожары возникли в Австралии осенью прошлого года. Погибли более 20 человек, сгорели сотни домов. На территории ряда штатов было введено чрезвычайное положение.

Австралийские экологи предполагают, что в результате лесных пожаров могли погибнуть более 480 миллионов животных: в частности, почти 8000 коал, которые жили в Новом Южном Уэльсе.