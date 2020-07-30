С 29 июля в Азербайджане стартовали совместные военные учения с турецкими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства ПВО армий двух стран.

Согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа – в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамир и Евлах.

12 июля Министерство обороны Азербайджана заявило о попытке подразделений армянской армии атаковать позиции на Товузському направлении государственной границы с привлечением артиллерии. В результате боев, которые продолжались в ночь на 13 июля, погибли четыре азербайджанских военных, еще четверо были ранены.