В Белом доме существенно усилили меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 после того, как заразились два сотрудника президентской администрации.

Об этом сообщает The Guardian.

Экономический советник президента Дональда Трампа Кевин Хассетт заявил, что работать в Западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет, действительно рискованно.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь вице-президента США и жена старшего советника по политическим вопросам Стивена Миллера, заболели коронавирусом.

Несколько высокопоставленных медицинских работников администрации президента после контакта с ней сейчас находятся на карантине.

“Западное крыло, несмотря на наличие лучшей медицинской команды на Земле, является относительно тесным местом”, – отметил Хассетт.

Также он считает, что любой, кто вступает в контакт с Дональдом Трампом, должен заранее получить отрицательный результат на коронавирус.

Самого президента Трампа раскритиковали за то, что он не носил маску в Белом доме.

Сам Хассетт отметил, что надевал маску только в случае необходимости.