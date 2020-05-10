Об этом сообщает The Guardian.
Экономический советник президента Дональда Трампа Кевин Хассетт заявил, что работать в Западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет, действительно рискованно.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь вице-президента США и жена старшего советника по политическим вопросам Стивена Миллера, заболели коронавирусом.
Несколько высокопоставленных медицинских работников администрации президента после контакта с ней сейчас находятся на карантине.
“Западное крыло, несмотря на наличие лучшей медицинской команды на Земле, является относительно тесным местом”, – отметил Хассетт.
Также он считает, что любой, кто вступает в контакт с Дональдом Трампом, должен заранее получить отрицательный результат на коронавирус.
Самого президента Трампа раскритиковали за то, что он не носил маску в Белом доме.
Сам Хассетт отметил, что надевал маску только в случае необходимости.
- У одного из личных помощников президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа был подтвержден коронавирус.