Covid-19 Украина

обновлено 18.07.2020 в 08:02

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В Бердянске произошла вспышка COVID-19 среди работников скорой помощи

В Бердянске на подстанции экстренной медицинской помощи коронавирусную инфекцией подтвердили у 8 медиков.

Суббота, 18 июля 2020, 08:30

Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

“На сегодня у 8 сотрудников Бердянской подстанции СМП – коронавирусная болезнь, которая подтверждения методом ПЦР”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада скорой оказывала помощь больному, в дальнейшем выяснилось, что у него был коронавирус. Сначала заразился один сотрудник, а от него – все остальные.

Болезнь у большинства сотрудников скорой Бердянска сейчас проходит без симптомов, они находятся на больничных.

“Сразу после получения положительных результатов, были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции среди других работников, сообщенные ответственные лица. Относительно ограничения в пользование средствами индивидуальной защиты: никаких ограничений не было, еще в апреле было приобретенные все необходимое. Бригады имеют все в достаточном количестве”, – отметили в центре скорой помощи.

Вместе с ГУ “Областной лабораторный центр МОЗ Украины” будут разработаны рекомендации для работников экстренной медицинской помощи для предотвращения распространения инфекции.

  • В Украине по состоянию на 17 июля зафиксировано 57 264 случая заболевания COVID-19, за сутки – 809 новых случаев.

 

Теги: Запорожская область, Коронавирус, , Бердянск, медики

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