Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

“По состоянию на 19 июля заболевание подтвердилось у 10 работников методом ПЦР. 5 работников имеют незначительные клинические проявления в виде насморка и субфебрильной температуры до 38. У остальных 5 работников клинических проявлений нет”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что состояние всех работников стабильное, они находятся под наблюдением семейных врачей.

На подстанции проведены дополнительные мероприятия по профилактике распространения коронавируса. Все сотрудники повторно пройдут ПЦР-тесты.