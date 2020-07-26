В Берлине (Германия) автомобиль Mercedes въехал в толпу, пострадали как минимум семь человек.

Об этом сообщает Bild.

Авария произошла на площади у городского зоопарка. Mercedes сначала выехал на тротуар, а потом наехал на толпу.

Правоохранители сообщили, что машина двигалась на большой скорости. Пострадали как минимум семь человек, трое получили серьезные травмы.

Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай. По версии правоохранителей, водитель потерял контроль над машиной. Пока известно, что водителю 24 года, а у машины был номерной знак Эстонии.