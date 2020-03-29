Об этом глава комитета гуманитарной и информационной политики Парламента Александр Ткаченко сообщил в Facebook.

“Вчера был на встрече депутатов в бюджетном комитете по поводу секвестра бюджета, в том числе и Минкульта. Благодаря тому, что вместе с представителями креативных и культурных индустрий мы смогли предоставить этой ситуации публичной огласки, предварительно удалось сохранить зарплаты для театров, на кино отстоять сумму в 500 млн и для проектов УКФ удалось вернуть более 400 млн грн. Напомню, в предыдущих версиях эти суммы были сокращены полностью. Есть и другие изменения, которые несколько успокаивают, в том числе и по НСТУ”, – написал он.

По словам Ткаченко, в проекте бюджета появился пункт о 100 млн грн на строительство нового музея.