Об этом сообщает ВВС.
После того как Великобритания вышла из состава стран-членов Европейского союза (Brexit), ей предстоит подписать новое торговое соглашение.
По мнению министра иностранных дел Британии Доминика Раба, оно должно быть подобным тому, которое подписано между ЕС и Канадой.
Он отметил, что сделка потребует тщательного согласования с правилами ЕС.
В ЕС также рассматривают “канадскую модель”, как возможный вариант, но также хотят, чтобы Лондон придерживался европейских стандартов и правил государственного финансирования – и принял юрисдикцию Суда ЕС в возможных торговых спорах.
Стороны начнут переговоры о торговом соглашении в марте.
- 31 января в 23:00 Великобритания официально покинула Европейский союз. Спустя более трех лет после референдума Brexit состоялся.