В Великобритании ожидают, что торговая сделка с Европейским союзом будет подобна той, которую ранее заключили с Канадой.

Об этом сообщает ВВС.

После того как Великобритания вышла из состава стран-членов Европейского союза (Brexit), ей предстоит подписать новое торговое соглашение.

По мнению министра иностранных дел Британии Доминика Раба, оно должно быть подобным тому, которое подписано между ЕС и Канадой.

Он отметил, что сделка потребует тщательного согласования с правилами ЕС.

В ЕС также рассматривают “канадскую модель”, как возможный вариант, но также хотят, чтобы Лондон придерживался европейских стандартов и правил государственного финансирования – и принял юрисдикцию Суда ЕС в возможных торговых спорах.

Стороны начнут переговоры о торговом соглашении в марте.