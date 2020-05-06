Правительство Британии подготовила трехэтапный план выхода из общенационального карантина. Его могут рассмотреть уже завтра, 7 мая.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон не уверен, что ослабления на данном этапе развития ситуация нужны, учитывая высокий уровень смертности в стране вследствие заражения коронавирусом. Глава правительства остерегается, что ослабление карантинных мер сейчас может привести к новому всплеску смертности.

Ожидается, что Джонсон представит утвержденный план выхода из общенационального карантина в воскресенье, 10 мая.

Согласно предварительному правительственному плану, на первом этапе в Британии откроют небольшие магазины, а также разрешат работать тем, кто занят на свежем воздухе.

На втором этапе в стране откроют большие торговые центры.

На третьем этапе планируется возобновить деятельность пабов, отелей, ресторанов, развлекательных центров.

Ранее Управление национальной статистики в Британии обнародовало данные, свидетельствующие о том, что страна зарегистрировала больше всего в Европе случаев смерти, связанных с коронавирусом. Их цифра существенно больше, чем данные Департамента за аналогичный период.