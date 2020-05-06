Об этом сообщает британская медиакомпания BBC.
Отмечается, что общее количество смертей в Великобритании достигло 29 427 случаев. Этот показатель выше, чем в Италии – 29 315 случаев.
Кроме того, Великобритания достигла этого показателя быстрее, чем Италия.
Отметим, по данным Университета Джона Хопкинса, число погибших в результате пандемии мире возросло до 255 000, причем заболевание подтвердили у 3,6 миллиона человек.
- В Украине по состоянию на утро 6 мая зафиксировано 13 тысяч 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 487 новых случаев.