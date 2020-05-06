Количество людей, которые умерли в Великобритании от COVID-19 возросло до 29427 тысяч, что стало самым высоким показателем в Европе.

Об этом сообщает британская медиакомпания BBC.

Отмечается, что общее количество смертей в Великобритании достигло 29 427 случаев. Этот показатель выше, чем в Италии – 29 315 случаев.

Кроме того, Великобритания достигла этого показателя быстрее, чем Италия.

Отметим, по данным Университета Джона Хопкинса, число погибших в результате пандемии мире возросло до 255 000, причем заболевание подтвердили у 3,6 миллиона человек.