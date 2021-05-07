Британські медики повідомили про те, що національною системою охорони здоров'я не продумано алгоритм отримання вакцин проти коронавірусу вагітними жінками. Вони не можуть обрати вакцину потрібного виробника та не отримують щеплень взагалі.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У країні розробили спеціальну систему, за якої вагітна жінка має обрати місце вакцинації та власне вакцину проти коронавірусу. За рекомендацією ВООЗ, вагітні жінки у Великій Британії мають отримувати щеплення вакцинами Pfizer-BioNTech або Moderna.

Однак система працює некоректно. В наслідку вагітні їздять від лікарні до лікарні й не отримують щеплення взагалі.

Якщо вагітній до 40 років, система пропонує їй вакцину Oxford / AstraZeneca і не дає змоги змінити вибір.

Однак в Королівському коледжі акушерів та гінекологів (RCOG) повідомили, що вагітних слід вакцинувати Pfizer-BioNTech чи Moderna.

Аби обійти систему, вагітним порадили звертатися до терапевта. Однак лікарі кажуть, що послуговуються тією ж загальнонаціональною системою реєстрації на щеплення і не мають можливості щось змінити.

“В результаті, вагітні жінки відчувають розчарування, розпач та безпомічність… бо їх скеровують з одного місця в інше і так по колу”, – сказав доктор Пет О’Браєн, віцепрезидент RCOG.

Минулого місяця Об’єднаний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації (JCVI) рекомендував вагітним жінкам вакцинуватися Pfizer-BioNTech та Moderna після того, як дані американського дослідження засвідчили безпечність саме цих вакцин для вагітних (серед 90 тисяч респонденток).

“Ми наполегливо закликаємо уряд і NHS забезпечити роботу системи, яка дає змогу вагітним жінкам – зокрема тим, хто старше 40 років, які вже були запрошені для бронювання вакцини, – легко отримати доступ до альтернативних вакцин”, – сказав О’Браєн.