Британские власти приняли решение об обязательной 14-дневной изоляции для всех прибывающих из Испании.

Об этом сообщает BBC.

Британия приняла такое решение после новой вспышки COVID-19 в Испании – в пятницу зарегистрировали более 900 новых случаев инфицирования.

Власти Испании, в свою очередь, предупредили, что вторая волна может быть неизбежной, поскольку в крупных городах наблюдается всплеск заболеваемости.

Авиакомпании – в том числе и British Airways – раскритиковали введение карантина и назвали его еще одним ударом по британским туристам.

Министерство транспорта Великобритании посоветовало отдыхающим в Испании, придерживаться местных правил, вернуться домой в обычном режиме и регулярно проверять сайт министерства иностранных дел.

Карантин касается только тех, кто возвращается с материковой Испании, Канарских островов и Балеарских островов (Майорка и Ибица).

Обязательную изоляцию, в частности, пройдет министр транспорта Великобритании Грант Шеппс, который прилетел в отпуск в Испанию 25 июля. Пока что он продолжит свою поездку и изолируется в соответствии с указаниями по его возврату.

Британское правительство также призывает работодателей с пониманием относиться к сотрудникам, которые возвращаются из Испании и предоставить им возможность пройти двухнедельный карантин.