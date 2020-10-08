Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Брюсселе минимум на месяц закрыли все бары, кафе и концертные залы.

Об этом сообщает The Guardian.

Карантинные мероприятия в бельгийской столице усилились с четверга, 8 октября. С сегодняшнего дня запрещается употребление алкоголя в общественных местах, закрываются корнеры на продуктовых рынках и столовой в спортивных клубах. Рестораны пока остаются открытыми.

Власти Бельгии решились на усиление карантина в столице из-за роста заболеваемости COVID-19. Каждый седьмой тест, сделанный в Брюсселе, показал положительный результат.

“Сейчас мы находимся в тройке лидеров в Европе: Брюссель уступает по количеству заражений только Париже”, – заявили в центре по борьбе с COVID-19.

Кроме этого, по всей Бельгии будет запрещено собираться группами более трех человек за пределами рабочих мест и жилых домов.

По количеству новых случаев заражения коронавируса Брюссель вышел на второе место в Евросоюзе – в день здесь регистрируют около 2000 больных. Больше только в Мадриде.

За все время в Бельгии зафиксировано 134 тыс. случаев COVID-19, умерло – более 10 000 человек.