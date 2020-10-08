Об этом сообщает The Guardian.
Карантинные мероприятия в бельгийской столице усилились с четверга, 8 октября. С сегодняшнего дня запрещается употребление алкоголя в общественных местах, закрываются корнеры на продуктовых рынках и столовой в спортивных клубах. Рестораны пока остаются открытыми.
Власти Бельгии решились на усиление карантина в столице из-за роста заболеваемости COVID-19. Каждый седьмой тест, сделанный в Брюсселе, показал положительный результат.
“Сейчас мы находимся в тройке лидеров в Европе: Брюссель уступает по количеству заражений только Париже”, – заявили в центре по борьбе с COVID-19.
Кроме этого, по всей Бельгии будет запрещено собираться группами более трех человек за пределами рабочих мест и жилых домов.
По количеству новых случаев заражения коронавируса Брюссель вышел на второе место в Евросоюзе – в день здесь регистрируют около 2000 больных. Больше только в Мадриде.
За все время в Бельгии зафиксировано 134 тыс. случаев COVID-19, умерло – более 10 000 человек.
- Ранее сообщалось, что Сенат Берлина (Германия) принял решение ужесточить карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса COVID-19.