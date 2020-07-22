В Киеве на улице Большая Васильковская возле Дворца спорта сгорели два автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сначала загорелся только один автомобиль, но потом огонь перекинулся на авто, стоявшее впереди.

“В результате пожара автомобиль “BMW X5” был уничтожен полностью, а в автомобиле “Acura” было уничтожен задний бампер, фары, крышка багажника и повреждены оба задних крыла”, – говорится в сообщении.

На месте работало 10 пожарных и 2 единицы техники.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко сообщил “Украинской правде”, что полиция проверит камеры наблюдения для выяснения причин пожара.

“Взрывы, если там были, может быть, это взрывалась резина, резиновые колеса. Причину пожара нам установят работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранители сейчас изымают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей”, – сказал Крищенко.