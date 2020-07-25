Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Коронавирус подхватил игрок “Опавы”. Из-за этого вся команда ушла на карантин.
“Мы делали все возможное, чтобы соревнования были проведены по спортивному принципу. К сожалению, из-за карантина в “Опаве” мы можем завершить сезон в сроки, установленные самими клубами”, – заявил глава Ассоциации футбольных лиг Чехии (LFA) Душан Свобода.
Впервые футбольную лигу в Чехии прервали в середине марта и возобновили в конце мая.
Чемпионом лиги стала “Славия”.
- Ранее сообщалось, что новым главным тренером футбольного клуба “Динамо” стал известный румынский специалист Мирча Луческу.