Об этом сообщает телеканал CNN.
Местные жители пожаловались полиции на нудистов, которые отдыхали на пляже без масок. Полицейские отправились по вызову и вынесли нарушителям устное предупреждение,
“Многие загорающие собирались большими группами, а некоторые не носили маски”, — сказано в сообщении полиции.
На следующий день полицейские вновь провели рейд на озерах и на этот раз обнаружили, что любители обнаженного отдыха уже не собираются большими группами. Впрочем, половине из 150 встреченных им граждан все же пришлось напомнить о необходимости носить маску.
Фото: PČR
“Гражданам разрешается находиться без одежды в определенных местах, но они все равно должны прикрывать рты и собираться только в соответствующих количествах”, — отметили в полиции.
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