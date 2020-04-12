В Чехии в небольшом городке Лазне-Богданеч маски заставили носить даже нудистов.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Местные жители пожаловались полиции на нудистов, которые отдыхали на пляже без масок. Полицейские отправились по вызову и вынесли нарушителям устное предупреждение,

“Многие загорающие собирались большими группами, а некоторые не носили маски”, — сказано в сообщении полиции.

На следующий день полицейские вновь провели рейд на озерах и на этот раз обнаружили, что любители обнаженного отдыха уже не собираются большими группами. Впрочем, половине из 150 встреченных им граждан все же пришлось напомнить о необходимости носить маску.

Фото: PČR

“Гражданам разрешается находиться без одежды в определенных местах, но они все равно должны прикрывать рты и собираться только в соответствующих количествах”, — отметили в полиции.