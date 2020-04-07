Об этом сообщает немецкая медиакомпания Deutsche Welle.

Создатели сериала сообщили, что хотят с юмором показать, как люди вынуждены менять свои привычки во время эпидемии. Известно, что пока запланировано снять шесть эпизодов. Герои фильма, по сценарию, живут в Праге.

Главные герои – мальчик-подросток, его родители, которые оказались заблокированы за границей, одинокий пенсионер, а также девушка и парень, чья любовь должна будет пройти испытания карантином.

Продюсер сериала Томаш Балдински рассказал, что сценарий есть пока только для одной серии. На съёмках из-за карантина будут задействовано минимальное количество актеров и персонала, камеры будут управляться бистанционно.