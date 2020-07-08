Около населенного пункта Пернинк (Карловарский край, Чехия) лоб в лоб столкнулись два поезда, в результате чего пострадали 30 человек, еще двое погибли.

Об этом сообщает чешское издание CT24.

Поезда столкнулись на линии между Пернинка и Новым Гамри в районе Карловых Вар.

Один из поездов направлялся в Карловы Вары с немецкого Йохангеоргенштадта. Второй поезд ехал по той же линии в обратном направлении.

Поезд из Германии должен был ожидать на станции в Пернинке, но почему-то не сделал этого, а отправился дальше, что привело к столкновению. Оно произошло приблизительно в километре от указанной станции.

Так как решение принимал машинист, полиция его задержала.

В результате лобового столкновения около 30 человек получили ранения. У некоторых пассажиров поездов теперь серьезные травмы. Что касается информации о погибших, то она разнится, но в большинстве чешских СМИ сообщают о двух умерших, в некоторых – о трех.

Пассажиры поезда – в основном туристы. Также были пассажиры, возвращающиеся с работы и дети.

Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касал подтвердил информацию о двух погибших.

На место происшествия отправили вертолеты скорой помощи.

Посольство Украины в Чехии выясняет, были ли среди пострадавших украинцы.

Спасатели на месте уже убрали поезда с железнодорожных путей, чтобы не препятствовать движению других.