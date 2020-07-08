Об этом сообщает чешское издание CT24.
Поезда столкнулись на линии между Пернинка и Новым Гамри в районе Карловых Вар.
Один из поездов направлялся в Карловы Вары с немецкого Йохангеоргенштадта. Второй поезд ехал по той же линии в обратном направлении.
Поезд из Германии должен был ожидать на станции в Пернинке, но почему-то не сделал этого, а отправился дальше, что привело к столкновению. Оно произошло приблизительно в километре от указанной станции.
Так как решение принимал машинист, полиция его задержала.
В результате лобового столкновения около 30 человек получили ранения. У некоторых пассажиров поездов теперь серьезные травмы. Что касается информации о погибших, то она разнится, но в большинстве чешских СМИ сообщают о двух умерших, в некоторых – о трех.
Пассажиры поезда – в основном туристы. Также были пассажиры, возвращающиеся с работы и дети.
Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касал подтвердил информацию о двух погибших.
На место происшествия отправили вертолеты скорой помощи.
Посольство Украины в Чехии выясняет, были ли среди пострадавших украинцы.
Спасатели на месте уже убрали поезда с железнодорожных путей, чтобы не препятствовать движению других.
- В декабре прошлого года в результате столкновения поездов в Румынии пострадали 11 человек.
- В сентябре в Японии на железнодорожном переезде столкнулись поезд и грузовик, в результате чего пострадали не менее 30 человек.