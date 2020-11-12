Александр и Евгения Киркичи из Черкасс стали родителями под дверями больницы. Женщину не пустили в медучреждение из-за положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает ТСН.

Схватки у женщины начались посреди ночи. Накануне она договорилась о родах с врачом, но семья переболела коронавирусом, поэтому роженицу могли принять только в больнице для пациентов с COVID-19.

Мужчина ночью позвонил к врачу своей жены, а он уже направил супругов к специалистам областной больницы. Однако ночью отделение для пациентов с коронавирусом было закрыто, а интервал между схватками стремительно сокращался.

Мужчина рассказал, что несколько раз обращался к дежурным медсестрам из другого отделения, но они ничем не помогли. Состояние будущих родителей доходило до истерики.

Действовать нужно было быстро, поэтому мужчина расстелил под открытым небом свою куртку и приготовился принимать роды у жены. К счастью, врач женщины успела приехать из дома и помочь молодому отцу. Роженица родила под дверью больницы.

Врачи отделения для пациентов с коронавирусом отреагировали после того, как отец держал новорожденного в руках.

“Бригада вышла с инвалидной коляской, я не понимаю, чем они думали, выбирая такую ​​коляску. Она не могла сесть, она была в брюках, брюки приспущены, ребенок в руках, плацента не перерезана, она не могла сесть. Они неспешно пошли. Знаете, что меня больше всего удивило Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо”, – поделился мужчина.

В больнице заверили, что ситуация с родами под открытым небом была неординарной. По словам медперсонала, молодой отец поступил неправильно, ведь обратился не в то отделение. Сначала нужно было вызвать скорую, а потом обратиться в перинатальное отделение, а откуда супругов направили бы в коронавирусное отделения. Однако никто из медперсонала не сообщил об этом мужчине, который посреди ночи искал помощи.

Руководство больницы пообещало провести служебное расследование.