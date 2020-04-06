Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не повлиял на радиационную ситуацию в Киеве и пригороде.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного научно-технического центра.

“Специалисты отдела аварийной готовности и радиационного мониторинга ГНТЦ ЯРБ провели измерения содержания радионуклидов в воздухе в оптимальной точке с наиболее вероятным расчетным повышением показателей радиационной обстановки в результате пожара в ЧЗО. По результатам измерений техногенных радионуклидов на местности обнаружено не было”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что измерения проводили при помощи радиологической лаборатории RanidSONNI и переносного оборудования.

“Оптимальная точка для проведения измерений на местности в пригороде Киева была определена путем моделирования на основе метеорологического прогноза и информации о возможной площади зоны горения, по состоянию на 12: 00 05 апреля 2020 года. Учитывая запас времени на реагирование и прогнозируемые уровни концентраций Cs-137 в приземном воздухе северо-западного пригорода Киева, было принято решение о проведении измерений с отбором проб воздуха в пгт. Гостомель и на пути к нему в период с 14:00 по 17:00 05 апреля 2020 года”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пожар, который был в зоне отчуждения, не повлиял на радиационную обстановку в столице.