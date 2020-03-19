Из-за ситуации с коронавирусом в Черновцах начали дезинфицировать улицы.

Об этом сообщает пресс-служба местного городского совета.

Сообщается, что средство для дезинфекции содержит хлор, но является безвредным для людей и домашних животных.

Обработка улиц началась с 14:00, коммунальщики продезинфицировали проспект Независимости, улицы Главную, Небесной Сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Русскую, Винниченко, Сечевых Стрельцов.

Владельцев автомобилей просят не парковать транспортные средства вдоль дорог. Мытье улиц будет проводиться три раза в день.

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