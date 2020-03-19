Об этом сообщает пресс-служба местного городского совета.
Сообщается, что средство для дезинфекции содержит хлор, но является безвредным для людей и домашних животных.
Обработка улиц началась с 14:00, коммунальщики продезинфицировали проспект Независимости, улицы Главную, Небесной Сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Русскую, Винниченко, Сечевых Стрельцов.
Владельцев автомобилей просят не парковать транспортные средства вдоль дорог. Мытье улиц будет проводиться три раза в день.
- Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировал второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. В Черновицкой облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным.