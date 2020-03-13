Мэр города Черновцы, где обнаружили два случая заражения коронавирусом, Алексей Каспрук, заявил, что в больницы еще не поступили тест-системы для диагностики инфекции.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу “Право на власть”.

Он провел аналогию между ситуацией с коронавирусом в городе и области с лестным пожаром. По его словам, государство сейчас призвано обеспечить их не только тест-системами, но и другими необходимыми вещами на случай распространения коронавирусной инфекции.

“Тест-систем у нас нет… Если провести аналогию, мы живем в доме, в лесу, а вокруг нас пожар. Можно верить в то, что нас пронесет, но, скорее всего, нам всем вместе нужно готовиться, рубить деревья вокруг нашего дома и запасаться водой”, – сказал он.

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Мэр предполагает, что количество зараженных в регионе будет расти, учитываю динамику распространения коронавируса в странах Европы.

“Не стоит утешать себя иллюзиями и сравнивать системы здравоохранения Украины с Италией, которая, на сегодняшний день, еле-еле справляется”, – пояснил он.

Что касается мужчины, который первым в Украине заразился коронавирусом, то чиновник отметил, что его состояние стабильное. Его супруга Снежана на самоизоляции. Тест на коронавирус в ее случае показал негативный результат.