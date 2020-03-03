#Буквы разбирались, какова сейчас ситуация в Черновцах и области.
Кто заболел?
Отмечается, что супружеская пара путешествовала по Италии в период с 21 февраля и вернулась в Украину 29 числа. Именно 29 февраля у мужчины появились симптомы простуды и першение в горле. Его госпитализировали, а 3 марта тесты подтвердили заражение коронавирусом Covid-19.
У супруги больного отсутствуют симптомы заболевания – она находится на самоизоляции в собственной квартире.
Мужчину госпитализировали в учреждение, которое ранее было определено для больных именно на этот коронавирус.
Стоит отметить, что пара путешествовала на собственном авто.
Буковинских пограничников взяли под меднаблюдение
По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко, пограничники, которые осуществляли пропуск в Украину пары на пункте пропуска “Порубне”, чувствуют себя хорошо, тем не менее от исполнения служебных обязанностей их отстранили.
“Мы установили всех наших военнослужащих, которые могли контактировать с этими людьми. Но на тот момент у пары при проведении скрининга не было повышенной температуры. Наши военнослужащие контактировали с мужчиной и женщиной в минимальном объеме. Даже измерение температуры осуществлялось на открытом воздухе. Эти пограничники сейчас находятся под контролем и к службе не привлекаются”, – рассказал #Буквам Андрей Демченко.
Он также подчеркнул, что Государственная пограничная служба оперативно информирует Министерство здравоохранения, а также придерживается всех правил, предложенных Минздравом.
В Госпогранслужбе заявили, что повод для паники отсутствует.
В учебных заведениях Черновцов обучение продолжается
В учебных заведениях областного центра процесс обучения продолжается, но введены меры безопасности.
“Четкое указание – усилить меры по дезинфекции помещений. Завтра в школах проведут урок, где расскажут, что такое коронавирус, как действовать. Родителей предупредят о том, что детей с минимальными признаками ОРВИ не пускать в школу и детский сад. Также призываю черновчан не приходить на работу в случае выявления симптомов ОРВИ. Заболел – сиди дома”, – отметил мэр.
Что говорят в мэрии?
По словам мэра города Алексея Каспрука, ситуация в городе под контролем, но при этом рекомендуется ограничить массовые мероприятия.
Городской голова также напомнил о важности личной гигиены во время вспышки.
Анализы инфицированного украинца проверят в Лондоне
В Центре общественного здоровья Украины сообщили, что для окончательной проверки случая заражения коронавирусом в Украине, материалы пациента отправят на подтверждение в Лондон.
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