Сегодня, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заболел житель Черновицкой области, который вместе с женой вернулся из Италии.

#Буквы разбирались, какова сейчас ситуация в Черновцах и области.

Кто заболел?

Отмечается, что супружеская пара путешествовала по Италии в период с 21 февраля и вернулась в Украину 29 числа. Именно 29 февраля у мужчины появились симптомы простуды и першение в горле. Его госпитализировали, а 3 марта тесты подтвердили заражение коронавирусом Covid-19.

У супруги больного отсутствуют симптомы заболевания – она находится на самоизоляции в собственной квартире.

Мужчину госпитализировали в учреждение, которое ранее было определено для больных именно на этот коронавирус.

Стоит отметить, что пара путешествовала на собственном авто.

Буковинских пограничников взяли под меднаблюдение

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко, пограничники, которые осуществляли пропуск в Украину пары на пункте пропуска “Порубне”, чувствуют себя хорошо, тем не менее от исполнения служебных обязанностей их отстранили.

“Мы установили всех наших военнослужащих, которые могли контактировать с этими людьми. Но на тот момент у пары при проведении скрининга не было повышенной температуры. Наши военнослужащие контактировали с мужчиной и женщиной в минимальном объеме. Даже измерение температуры осуществлялось на открытом воздухе. Эти пограничники сейчас находятся под контролем и к службе не привлекаются”, – рассказал #Буквам Андрей Демченко.

Он также подчеркнул, что Государственная пограничная служба оперативно информирует Министерство здравоохранения, а также придерживается всех правил, предложенных Минздравом.

В Госпогранслужбе заявили, что повод для паники отсутствует.

В учебных заведениях Черновцов обучение продолжается

В учебных заведениях областного центра процесс обучения продолжается, но введены меры безопасности.

“Четкое указание – усилить меры по дезинфекции помещений. Завтра в школах проведут урок, где расскажут, что такое коронавирус, как действовать. Родителей предупредят о том, что детей с минимальными признаками ОРВИ не пускать в школу и детский сад. Также призываю черновчан не приходить на работу в случае выявления симптомов ОРВИ. Заболел – сиди дома”, – отметил мэр.

Что говорят в мэрии?

По словам мэра города Алексея Каспрука, ситуация в городе под контролем, но при этом рекомендуется ограничить массовые мероприятия.

Городской голова также напомнил о важности личной гигиены во время вспышки.

Анализы инфицированного украинца проверят в Лондоне

В Центре общественного здоровья Украины сообщили, что для окончательной проверки случая заражения коронавирусом в Украине, материалы пациента отправят на подтверждение в Лондон.

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