Об этом сообщает Крым.Реалии.

В распоряжении редакции есть письмо, в котором сообщается, что отмена концерта связана с несостыковками в графике джазмена. Информацию об отмене концерта подтверждают и данные на сайтах Игоря Бутмана и клуба The Promontory, где он должен был выступать. На сайте Бутмана еще есть упоминание о концерте, а на сайте клуба анонса больше нет.

Ни сам российский джазмен, ни его представители публично информацию об отмену концерта не комментировали.

Стоит отметить, что на конец января и в первую половине февраля у Бутмана были запланированы концерты в клубах нескольких американских городов. Однако активисты движения Arts Against Aggression (Искусство против агрессии) устраивали акции протеста против его выступлений, вели переговоры с организаторами мероприятий и местными СМИ.

В результате активистам удалось добиться отмены концерта Бутмана в городе Энн-Арборе (штат Мичиган) после того, как они сообщили о политической позиции музыканта владельцам джазз-клуба. Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил назначенное на 12 февраля выступление квинтета Игоря Бутмана после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression.

В Нью-Йорке у Бутмана запланировано четыре концерта в джаз-клубе Blue Note. Активисты пришли под здание с плакатами “Крым – это Украина”, “Позор Blue Note”, “Не играй по нотам Путина”, “Путин, убери руки от Украины”, “Остановите вирус российской пропаганды” и другими, однако добиться отмены концертов не удалось.

Справка. Игорь Бутман – гражданин России и США, член партии и высшего совета “Единой России”. В марте 2014 года Бутман совместно с другими деятелями культуры и искусства подписал Коллективное обращение к российской общественности поддержку позиции президента России по Украине и Крыму. В сентябре 2016 года он стал доверенным лицом партии “Единая Россия” на выборах в Государственную думу VII созыва. В 2018 — доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года. В том же году был доверенным лицом кандидата в мэры в Москвы Сергея Собянина.