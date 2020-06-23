Центральное разведывательное управление США создало рекламу, с помощью которой рассчитывает привлечь новых сотрудников. Рекламу показывают на развлекательных онлайн-сервисах.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Реклама появилась в понедельник.

“Начните свою карьеру в ЦРУ и сделайте для страны больше, чем вы когда-либо могли себе представить”, – призывают в видео.

В пресс-службе ЦРУ сообщили, что кампания по привлечению новых разведчиков через рекламу в Сети планировалась задолго до пандемии.

В ведомстве пояснили, что будущих шпионов ищут, как правило, с помощью “традиционных методов”. В частности, это ярмарки вакансий.

Нынешнюю рекламу ЦРУ оптимизировали под соответствующие сервисы. Ее показывают на таких платформах как Hulu, Netflix и Amazon Prime. Она доступна в трех версиях: на 15, 60 или 90 секунд.

“Чтобы найти талант, мы не можем просто полагаться на традиционные методы рекрутинга”, – отметили в ЦРУ.

На работу планируют нанимать людей от 18 до 35 лет.