Об этом сообщает телеканал Fox News.
Реклама появилась в понедельник.
“Начните свою карьеру в ЦРУ и сделайте для страны больше, чем вы когда-либо могли себе представить”, – призывают в видео.
В пресс-службе ЦРУ сообщили, что кампания по привлечению новых разведчиков через рекламу в Сети планировалась задолго до пандемии.
В ведомстве пояснили, что будущих шпионов ищут, как правило, с помощью “традиционных методов”. В частности, это ярмарки вакансий.
Нынешнюю рекламу ЦРУ оптимизировали под соответствующие сервисы. Ее показывают на таких платформах как Hulu, Netflix и Amazon Prime. Она доступна в трех версиях: на 15, 60 или 90 секунд.
“Чтобы найти талант, мы не можем просто полагаться на традиционные методы рекрутинга”, – отметили в ЦРУ.
На работу планируют нанимать людей от 18 до 35 лет.
- Киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.