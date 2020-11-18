Об этом сообщили в Twitter Управления ветеринарии и пищевых продуктов Дании.
“Все животные на пораженных COVID-19 зверофермах убиты. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет выявления COVID-19”, – говорится в сообщении.
По данным ведомства, норок убили на 284 зверофермах. Еще 25 звероферм находятся под контролем ветеринаров.
MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20
Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:
➡️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.
➡️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP
— Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020
Министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Моґенс Йенсен подал в отставку в фоне скандала о принудительном уничтожении миллионов норок, инфицированных коронавирусом COVID-19, сообщает DR.
Йенсен отметил, что в работе его министерства были допущены ошибки, за которые он должен нести ответственность.
“У меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий. Поэтому сегодня я сообщил премьер-министру, что хочу уйти из Правительства”, – сказал Йенсен.
Министр отметил, что жалеет о решении убить всех норок. Он попросил прощения у всех фермеров, которые остались в затруднительном положении.
- Всемирная организация здравоохранения изучит биобезопасность норковых ферм в странах по всему миру, чтобы предотвратить дальнейшие “побочные эффекты” после того, как Дания решили уничтожить норок из-за вспышки коронавируса.