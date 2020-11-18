В среду, 18 ноября, на зверофермах Дании убили всех зараженных коронавирусом норок.

Об этом сообщили в Twitter Управления ветеринарии и пищевых продуктов Дании.

“Все животные на пораженных COVID-19 зверофермах убиты. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет выявления COVID-19”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, норок убили на 284 зверофермах. Еще 25 звероферм находятся под контролем ветеринаров.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20

Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19: ➡️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.

➡️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP — Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Моґенс Йенсен подал в отставку в фоне скандала о принудительном уничтожении миллионов норок, инфицированных коронавирусом COVID-19, сообщает DR.

Йенсен отметил, что в работе его министерства были допущены ошибки, за которые он должен нести ответственность.

“У меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий. Поэтому сегодня я сообщил премьер-министру, что хочу уйти из Правительства”, – сказал Йенсен.

Министр отметил, что жалеет о решении убить всех норок. Он попросил прощения у всех фермеров, которые остались в затруднительном положении.