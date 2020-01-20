На экономический форум в Давос с Президентом Украины Владимиром Зеленским полетят больше 20-ти народных депутатов.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

По информации пресс-службы правящей партии, в Давос с Президентом полетят 17 народных депутатов из фракции “Слуги народа”.

При этом, по данным “Интерфакса”, на экономический форум поедут:

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия (до избрания депутатом предприниматель в области информационных технологий, соучредитель международной IT-компании Template Monster);

Первый заместитель главы фракции Александр Корниенко (до избрания работал журналистом, предпринимателем и бизнес-тренером);

Замглавы фракции Евгения Кравчук (работала в сфере коммуникаций, а также помощником народных депутатов двух созывов на общественных началах);

Елизавета Ясько (по образованию политолог, работала в сфере коммуникаций, также координировала мульти-медийные проекты);

Святослав Юраш (работал в сфере медиа);

Дмитрий Наталуха (до избрания работал юристом);

Марина Бардина (до избрания работала помощником народного депутата предыдущего созыва Сергея Лещенко);

Роксолана Пидласа (работала в сфере экономики);

Юлия Овчинникова (занималась преподавательской деятельностью).

Также сообщается, что на экономический форум в Давосе едут народные депутаты из фракции “Голоса” Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Кира Рудык, Ярослав Железняк и Леся Василенко.