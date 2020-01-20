Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
По информации пресс-службы правящей партии, в Давос с Президентом полетят 17 народных депутатов из фракции “Слуги народа”.
При этом, по данным “Интерфакса”, на экономический форум поедут:
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия (до избрания депутатом предприниматель в области информационных технологий, соучредитель международной IT-компании Template Monster);
- Первый заместитель главы фракции Александр Корниенко (до избрания работал журналистом, предпринимателем и бизнес-тренером);
- Замглавы фракции Евгения Кравчук (работала в сфере коммуникаций, а также помощником народных депутатов двух созывов на общественных началах);
- Елизавета Ясько (по образованию политолог, работала в сфере коммуникаций, также координировала мульти-медийные проекты);
- Святослав Юраш (работал в сфере медиа);
- Дмитрий Наталуха (до избрания работал юристом);
- Марина Бардина (до избрания работала помощником народного депутата предыдущего созыва Сергея Лещенко);
- Роксолана Пидласа (работала в сфере экономики);
- Юлия Овчинникова (занималась преподавательской деятельностью).
Также сообщается, что на экономический форум в Давосе едут народные депутаты из фракции “Голоса” Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Кира Рудык, Ярослав Железняк и Леся Василенко.
- Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в международном экономическом форуме в Давосе, который состоится 21-24 января.