Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков рассказал в Давосе о запуске "уникального сервиса е-Малыш". При этом данная услуга была инициирована еще Правительством Владимира Гройсмана.

Как сообщает агентство “Укринформ”, Борняков выступил на панельной дискуссии Украинского дома в Давосе “Смогут ли технологии спасти мир?”

Он рассказал о диджитализации Украины: в частности, о запуске “уникального сервиса поддержки молодых родителей” – “е-Малыш”.

“Сейчас с этим новым сервисом родителям даже не нужно покидать роддом. Зарегистрировать ребенка можно за 20 минут с помощью планшета. Нужно только заполнить формы – и все, документ готов”, – сообщил чиновник.

Стоит отметить, что сервис “е-Малыш” был инициирован не нынешним Кабинетом Министров, а Правительством Владимира Гройсмана.

Так, в январе 2019 года Гройсман сообщил о внедрении 50 новых электронных услуг, одна из которых – “е-Малыш”. Тогда же отмечалось, что электронная услуга “е-Малыш” позволит семьям с новорожденными детьми, не выходя из дома, оформить необходимые документы: помощь на ребенка, свидетельство о рождении и другие.

В феврале 2019 года министр юстиции Павел Петренко в ходе заседания Кабмина заявил, что Минюст предлагает оформлять 6 электронных услуг одновременно в рамках сервиса “е-Малыш”: свидетельство о рождении; регистрация места проживания; оформление материальной социальной государственной помощи при рождении ребенка; регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения; регистрация новорожденного, как члена семьи-налогоплательщика; выдача удостоверений родителям многодетных семей.

Соответствующий законопроект тогда планировалось направить на рассмотрение и голосование в Раду.