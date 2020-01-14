Министры Вадим Пристайко, Юлия Соколовская и Оксана Коляда назначили себе огромные премии в декабре 2019 года.

Об этом сообщается в ответах министерств на запросы агентства “Украинские новости”.

В частности, министр иностранных дел Вадим Пристайко в декабре получил 233 892 гривны.

При этом зарплата Пристайко составила 122 044 гривны, командировочные – 31 213 гривен, премия за октябрь 2019 года – 18 909 гривен, премия за ноябрь 2019 года – 42 667 гривен, премия за декабрь – 12 190 гривен, отпускные – еще 8 227 гривен.

Помимо того, в декабре Пристайко получил материальную помощь на оздоровление в размере 55 924 гривны и помощь на решение социально-бытовых проблем в размере 55 924 гривны.

В свою очередь зарплата министра соцполитики Юлии Соколовской за декабрь 2019-го года со всеми премиями и надбавками составила 217 тысяч гривен.

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Министр по вопросам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда получила в декабре 159 тысяч гривен.