В городе Днепр из-за резкого увеличения количества заболевших острыми распираторными инфекциями все школы закрыты на карантин.

Об этом сообщил в Facebook заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

“В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС (по вопросам технической безопасности и чрезвычайным ситуациям — ред.) в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля”, — сообщил он.

По информации департамента здравоохранения Днепровского горсовета, количество зарегистрированных в городе случаев заболевания ОРВИ приблизилось к 7,5 тысячам.

“На 5-й неделе 2020 заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в г. Днепре по сравнению с предыдущей неделей выросла в 1,6 раза (на 36,5%) — зарегистрировано 7422 случая против 4710. Показатель заболеваемости по городу превышает эпидемический порог на 31,3%. и выше показателя прошлого года в 1,6 раза (на 31%)”, — говорится в сообщении.