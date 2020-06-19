В Днепре на журналистку телеканала "Відкритий" Кристину Маликову напали во время проверки магазина на нарушение карантинных требований.

Об этом сообщается на сайте канала.

Получив редакционное задание, журналистка отправилась в ближайший магазин “Ассорти”. Журналистка представилась и начала снимать на телефон нарушения в магазине, после этого на нее “набросилась с кулаками” продавщица и владелица магазина. Они забрали у журналистки телефон и удалили видео.

“На мой вопрос “почему вы без средств защиты, если в стране карантин?”, продавец надела маску и начала вести себя агрессивно. Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По итогам, у меня отобрали мобильный. Затем хозяйка забежала в служебное помещение и удалила видео”, – рассказала журналистка.

Владелица магазина объяснила свое поведение тем, что магазин – частное предприятие и снимать там якобы запрещено.

В полиции Днепропетровской области сообщили, что решается вопрос о внесении правонарушения в Единый реестр досудебных дел по ст. 171 УКУ.