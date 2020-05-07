В Днепре 15-летний подросток с криками "Я — миллионер" из травматического пистолета стрелял по машинам.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Стрельбу подросток транслировал в Instagram. Парень, который в видео назвал себя Сергеем Абрамовым, сделал 18 выстрелов из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже дома, перед тем, как его остановили полицейские. В результате стрельбы никто из прохожих не пострадал.

Заявитель сообщил, что слышал выстрелы в доме, и указал на квартиру, из которой они звучали. В это время к подъезду зашел гражданин и сообщил, что в этой квартире сейчас находится его несовершеннолетний брат.

“Полицейские попросили парня выйти. Тот согласился. Но спокойного разговора не получилось. Подросток вел себя агрессивно, вызывающе, угрожал патрульным и пытался затеять драку. Его задержали, вызвали следственно-оперативную группу, а также его родителей”, — сообщили патрульные

По предварительным данным полиции, в момент стрельбы подросток был в состоянии наркотического опьянения. Полицейские изъяли оружие и обнаружили у подъезда гильзы. Как выяснилось, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.