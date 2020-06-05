Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Речь идет о Павлоградском отделе полиции. В частности, задержали начальника и заместителя отдела, начальника сектора и 4 оперативных работников.
Следствие установило, что в течение 2019-2020 годов правоохранители, для повышения показателей в работе полиции, заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя на них психологическое давление и насилие.
За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотики. В дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности.
Правоохранителей задержали в порядке ст. 208 УК. По месту работы и жительства задержанных проведены обыски. Полицейским уже сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких.
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