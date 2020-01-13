Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о происшествии поступило в 19:05. Прибывшие на место спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела 4-х погибших, из них один ребенок – 14-летняя девочка (дочь владельца). Погибли мужчина, две женщины и ребенок.
Сейчас полиция занимается расследованием обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
- 12 января в Киеве автомобиль столкнулся с бетонным столбом, перевернулся и загорелся. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо – пострадали.