В воскресенье вечером, 12 января, в селе Вишневом, что в Днепропетровской области, спасатели вытянули из водоема внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с четырьмя погибшими. Автомобиль находился в 5 метрах от берега на глубине 2-3 метра.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о происшествии поступило в 19:05. Прибывшие на место спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела 4-х погибших, из них один ребенок – 14-летняя девочка (дочь владельца). Погибли мужчина, две женщины и ребенок.

Сейчас полиция занимается расследованием обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.