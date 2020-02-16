Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину в квартире женщины, он держал в руке гранату, отсоединив чеку, и угрожал всех взорвать. В это время в квартире находилась девочка-подросток.
Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры со злоумышленником по телефону. На место прибыла следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции и работники взрывотехнической службы областной полиции.
Правоохранители оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Гранату он оставил в гостиной.
Злоумышленником оказался житель Бахмутского района, из-за ссоры со своей знакомой решил выяснить отношения с помощью гранаты.
По факту открыто два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.
- В январе в Харькове, возле областного дома ребенка №2 на улице Кузнецкой, произошла перестрелка и прогремел взрыв.