Не менее 11 человек утонули на закрытом властями Египта пляже около Александрии.

Об этом сообщает местное издание Masrawy.

Отмечается, что трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа “Палм-Бич”.

Пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса. По этой причине на нем не было спасательных служб.

Погибшие пришли на пляж рано утром, так как не хотели встретить патруль.

На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.