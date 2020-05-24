Об этом идет речь в материале европейского издания Brussele Times.
Европейское агентство по сотрудничеству в области уголовного правосудия Eurojust в Гааге и Сеть по геноциду в субботу объявили, что уголовное преследование террористов осуществляется в соответствии с национальными антитеррористическими законами и призвали к единой политике в отношении определения ответственности за военные преступления и геноциды.
В докладе агентства говорится, что в соответствии с международным гуманитарным правом ИГИЛ следует рассматривать как сторону немеждународного вооруженного конфликта в Ираке и Сирии.
- Напомним, террористическая организация “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение с ножом на юге Лондона.