Боевики, которые принимали участие в боях в Ираке и Сирии, должны быть привлечены к ответственности за преступления против человечности и обвинены в военных преступлениях согласно нормам международного гуманитарного права.

Об этом идет речь в материале европейского издания Brussele Times.

Европейское агентство по сотрудничеству в области уголовного правосудия Eurojust в Гааге и Сеть по геноциду в субботу объявили, что уголовное преследование террористов осуществляется в соответствии с национальными антитеррористическими законами и призвали к единой политике в отношении определения ответственности за военные преступления и геноциды.

В докладе агентства говорится, что в соответствии с международным гуманитарным правом ИГИЛ следует рассматривать как сторону немеждународного вооруженного конфликта в Ираке и Сирии.