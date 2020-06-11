В Европейском Союзе готовы пойти на компромисс в переговорах с Великобританией о торговом соглашении после Brexit, если Лондон будет более реалистичен в своих ожиданиях.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Чтобы достичь компромисса в вопросах торговой сделки между Великобританией и ЕС, Брюссель ожидает от Лондона реальных ожиданий.

Напомним, Британия покинула ЕС 31 января и после этого почти не продвинулась в переговорах о соглашении о свободной торговле с ЕС.

Последний раунд переговоров прошел в пятницу.

Торговое соглашение, которые стороны планируют заключить касается таких сфер, как конкуренция, рыболовство, сотрудничество судебных и правоохранительных органов.