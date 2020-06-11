Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Чтобы достичь компромисса в вопросах торговой сделки между Великобританией и ЕС, Брюссель ожидает от Лондона реальных ожиданий.
Напомним, Британия покинула ЕС 31 января и после этого почти не продвинулась в переговорах о соглашении о свободной торговле с ЕС.
Последний раунд переговоров прошел в пятницу.
Торговое соглашение, которые стороны планируют заключить касается таких сфер, как конкуренция, рыболовство, сотрудничество судебных и правоохранительных органов.
- Отметим, ЕС и Великобритания должны согласовать новые торговые условия с 2021 года, когда закончится переходный период Великобритании.