Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта “спецоперация” проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом “кассетного скандала”, из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны Офиса президента Зеленского”, – сказано в заявлении.

При этом в партии напомнили, что фракция “Евросолидарности” в Верховной Раде в четверг потребовала создать ВСК по поводу незаконной деятельности директора ГБР.

“”Европейская солидарность” связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны. Обыски ГБР, санкционированные заместителем генпрокурора Касько, в офисе партии “Европейская солидарность” и обыски НАБУ в офисе телеканала “Думская ТВ” в Одессе прошли одновременно, что свидетельствует о скоординированной работе силовиков с целью политических преследований”, – заявили в партии.

Помимо того, в политической партии считают действия силовиков элементом шоу, которое власть хочет скормить гражданам Украины вместо реальных достижений.

“О недопустимости политических преследований оппозиции предупреждают и наши международные партнеры. В частности, в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС европарламентарии призывают новую власть не прибегать к политическим преследованиям. Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом”, – отмечается в заявлении.