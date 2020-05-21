В Германии на выходных ожидается, что тысячи людей соберутся в городах по всей стране против политики правительства в отношении коронавируса.

Об этом говорится в материале британского издания The Guardian.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас также предупредил людей, чтобы они соблюдали социальное дистанцирование.

Он также призвал радикальные группы и сторонников теорий заговора не использовать демонстрации для нагнетания страхов.

“Если радикальные экстремисты и антисемиты используют демонстрации для разжигания ненависти и разделения, то каждый должен держаться от них на расстоянии не менее, чем полутора метров”, – сказал Хейко Маас.

“Те, кто распространяет теории заговора по всему миру путают смелость со слепым гневом и свободу с чистым эгоизмом”, – добавил он.

Напомним, 15 июня в Германии планируют открыть границы с Францией, Австрией и Швейцарией для свободного пересечения. Тогда же откроется граница с Данией, а граница с Люксембургом будет открыта уже в следующую субботу, 16 мая.