Об этом говорится в материале британского издания The Guardian.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас также предупредил людей, чтобы они соблюдали социальное дистанцирование.
Он также призвал радикальные группы и сторонников теорий заговора не использовать демонстрации для нагнетания страхов.
“Если радикальные экстремисты и антисемиты используют демонстрации для разжигания ненависти и разделения, то каждый должен держаться от них на расстоянии не менее, чем полутора метров”, – сказал Хейко Маас.
“Те, кто распространяет теории заговора по всему миру путают смелость со слепым гневом и свободу с чистым эгоизмом”, – добавил он.
- Напомним, 15 июня в Германии планируют открыть границы с Францией, Австрией и Швейцарией для свободного пересечения. Тогда же откроется граница с Данией, а граница с Люксембургом будет открыта уже в следующую субботу, 16 мая.
- Страны Евросоюза уже начали постепенное смягчение мер карантина, в зависимости от ситуации в системе охраны здоровья, а также – в зависимости от количества случаев заражения и смертей из-за коронавируса.