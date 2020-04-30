В Германии во время эпидемии коронавируса простаивают клиники, потому что в стране были приостановлены плановые операции.

Об этом сообщается в материале немецкого издания DW.

Отмечается, что вся система здравоохранения Германии с самого начала вспышки эпидемии коронавируса была настроена на отпор новой болезни и массовое лечение именно от нее.

При этом на данный момент в немецких клиниках сложилась такая ситуация, когда число коек в реанимациях увеличено, плановые операции отменены, а критического наплыва пациентов с коронавирусом при этом все еще нет. В итоге больницы несут финансовые убытки, а медицинские работники сидят дома, накапливая рабочее время, которое им придется отрабатывать.

Уточняется, что по состоянию на 29 апреля в немецких больницах было свободно около 39% коек. Только в двух городах по всей стране в реанимациях нет свободных мест.

Количество “обычных” пациентов в клиниках Германии сократилось по некоторым городам в два раза. При этом подчеркивается, что именно такие пациенты являются экономической основой для всей немецкой системы здравоохранения.

В данный момент правительство Германии уже вынуждено было создать для клиник специальный фонд помощи, оплачивая каждую простаивающую койку.

По словам министра здравоохранения Германии, в мае клиники должны постепенно вернуться к нормальному режиму работы.

“Это важно, поскольку отсрочка крайне необходимых хирургических вмешательств, в частности, для удаления опухолей или протезирования тазобедренного сустава приводит к физическим и душевным страданиям нуждающихся в них пациентов”, – говорит министр.

Однако при этом подчеркивается, что эпидемиологическая ситуация в Германии, от которой зависит возвращение к нормальному режиму работы, в последние дни ухудшилась.