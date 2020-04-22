Об этом сообщается на официальном сайте Федерального института вакцин и биомедицинских препаратов Пауля Эрлиха.
“Первое клиническое испытание вакцины против COVID-19 утверждено в Германии. Тестирование вакцины на человеке является важной вехой на пути к безопасной и эффективной вакцине против COVID-19”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что испытания вакцины будут осуществляться в три этапа.
Первоначально вакцину введут небольшой группе добровольцев, состоящей из 200 человек возрастом от 18 до 55 лет. После этого вакцина будет введена нескольким тысячам людей и после этого еще 20 тысячам.
Сообщается, что начальные испытания направлены на то, чтобы определить общую переносимость кандидатов и способности людей генерировать иммунный ответ против возбудителя коронавируса.
В Германии предполагают, что для борьбы с коронавирусом может потребоваться несколько вакцинных препаратов.
- Германия начинает постепенные смягчения карантинных ограничительных мер.