В Германии начинают испытание вакцины против коронавируса COVID-19 на людях.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерального института вакцин и биомедицинских препаратов Пауля Эрлиха.

“Первое клиническое испытание вакцины против COVID-19 утверждено в Германии. Тестирование вакцины на человеке является важной вехой на пути к безопасной и эффективной вакцине против COVID-19”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что испытания вакцины будут осуществляться в три этапа.

Первоначально вакцину введут небольшой группе добровольцев, состоящей из 200 человек возрастом от 18 до 55 лет. После этого вакцина будет введена нескольким тысячам людей и после этого еще 20 тысячам.

Сообщается, что начальные испытания направлены на то, чтобы определить общую переносимость кандидатов и способности людей генерировать иммунный ответ против возбудителя коронавируса.

В Германии предполагают, что для борьбы с коронавирусом может потребоваться несколько вакцинных препаратов.