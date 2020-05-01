В Германии уже вылечились от коронавируса 75% от всех заразившихся им людей.

Соответствующая статистика опубликована центром Джона Хопкинса.

Уточняется, что в Германии вылечились от коронавируса уже 123500 пациентов. При этом в общей сложности в стране зафиксировано 163 009 случаев заражения коронавирусом.

Умерли от коронавируса в государстве 6623 человека.

Уточняется, что первый случай заражения в Германии был зафиксирован 27 января 2020 года.

Также отмечается, что на протяжении последних суток в Германии 1470 людей заболели коронавирусом.