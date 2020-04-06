Об этом сообщает британское издание The Guardian.
По мнению чиновников обязательное ношение медицинских масок должно помочь вернуться к нормальному образу жизни.
Предложения, содержащиеся в проекте документа плана действий, составленном министерством внутренних дел предполагают обязательное использование медицинских масок в публичных местах, ограничения на проведение публичных мероприятий и отслеживания цепочки распространения инфекции.
Кроме того, планируется создать механизмы для отслеживания более 80% людей, с которыми инфицированный человек контактировал в течение 24 часов после постановки диагноза.
Чиновники считают, что благодаря таким мерам можно вернуться к привычному образу жизни.
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