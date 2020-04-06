В Германии разрабатывают дополнительные меры по нераспространению коронавируса, согласно которым, ношение медицинских масок может стать обязательным.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По мнению чиновников обязательное ношение медицинских масок должно помочь вернуться к нормальному образу жизни.

Предложения, содержащиеся в проекте документа плана действий, составленном министерством внутренних дел предполагают обязательное использование медицинских масок в публичных местах, ограничения на проведение публичных мероприятий и отслеживания цепочки распространения инфекции.

Кроме того, планируется создать механизмы для отслеживания более 80% людей, с которыми инфицированный человек контактировал в течение 24 часов после постановки диагноза.

Чиновники считают, что благодаря таким мерам можно вернуться к привычному образу жизни.