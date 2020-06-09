Об этом сообщили в блоге компании.
Приложение Google Maps для Android и iOS с последним обновлением получило ряд новых функций, которые должны помочь пользователям удобнее добираться из точки А в точку Б в условиях пандемии COVID-19.
“COVID-19, безусловно, повлиял на то, как мы движемся в мире. Поскольку города и страны по всему миру адаптируются, мы стремимся донести до вас самую подходящую информацию. Поэтому, когда вы будете готовы, вы можете смело выходить на улицу”, — отметили в компании.
Оповещения об особенностях маршрутов
Теперь при просмотре маршрутов общественного транспорта пользователи Google Maps будут получать предупреждениях об особенностях его работы в разных городах и странах, связанных с введенными местной властью ограничениями.
В первую очередь функция заработает для пользователей в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США. Позднее будут подключены другие страны.
Для водителей также появятся специальные уведомления. В них будет сообщаться о месте расположения контрольно-пропускных пунктов COVID-19 и возможных ограничениях при пересечении границы (в первую очередь — в Канаде, Мексике и США).
Также для пользователей в Индонезии, Израиле, на Филиппинах, в Южной Корее и США будут показываться уведомления о месте расположения медучреждений и центров тестирования на COVID-19.
Оповещения о скоплении людей в общественном транспорте
В 2019 года Google Maps начали собирать информацию о загруженности общественного транспорта. Эта информация пользователей была использована для составления прогнозов касательно загруженности общественного транспорта в разное время суток. Теперь пользователи смогут получить прогноз о том, насколько наполненным может быть транспорт, во время построения маршрута.
“Просто найдите станцию в картах или нажмите на станцию на карте, чтобы увидеть табло отправления и данные о заполненности”, — объяснили в Google.
- Ранее сообщалось, что компания Google разработала инструмент с дополненной реальностью, который поможет пользователям соблюдать правила социального дистанцирования.