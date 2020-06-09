Приложение Google Maps для Android и iOS с последним обновлением получило ряд новых функций, которые должны помочь пользователям удобнее добираться из точки А в точку Б в условиях пандемии COVID-19.

“COVID-19, безусловно, повлиял на то, как мы движемся в мире. Поскольку города и страны по всему миру адаптируются, мы стремимся донести до вас самую подходящую информацию. Поэтому, когда вы будете готовы, вы можете смело выходить на улицу”, — отметили в компании.

Оповещения об особенностях маршрутов

Теперь при просмотре маршрутов общественного транспорта пользователи Google Maps будут получать предупреждениях об особенностях его работы в разных городах и странах, связанных с введенными местной властью ограничениями.

В первую очередь функция заработает для пользователей в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США. Позднее будут подключены другие страны.

Для водителей также появятся специальные уведомления. В них будет сообщаться о месте расположения контрольно-пропускных пунктов COVID-19 и возможных ограничениях при пересечении границы (в первую очередь — в Канаде, Мексике и США).

Также для пользователей в Индонезии, Израиле, на Филиппинах, в Южной Корее и США будут показываться уведомления о месте расположения медучреждений и центров тестирования на COVID-19.