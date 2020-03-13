В Радомышле Житомирской области, где умер от китайского коронавируса первый человек в Украине, проводят меры по обеззараживанию местной церкви и автовокзала.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что во время проведения процедур по обеззараживанию спасатели были одеты в средства биологической защиты.

“В частности, проведено обеззараживание автовокзала и церкви в г. Радомышль”, – говорится в сообщении.

<noscript><iframe title="Рятувальники провели знезараження об’єктів у м. Радомишль, де виявлено захворювання на коронавірус" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/_YV1l1w4GN0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Также видео дезинфекции в городе опубликовал на своей странице в Facebook глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

“На кадрах видно, как проводилось обеззараживание автовокзала в Радомышле и церкви, которая находится по Большой Житомирской, 136”, – написал он.

Gepostet von Віталій Бунечко am Freitag, 13. März 2020

Gepostet von Віталій Бунечко am Freitag, 13. März 2020