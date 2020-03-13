Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что во время проведения процедур по обеззараживанию спасатели были одеты в средства биологической защиты.
“В частности, проведено обеззараживание автовокзала и церкви в г. Радомышль”, – говорится в сообщении.
Также видео дезинфекции в городе опубликовал на своей странице в Facebook глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
“На кадрах видно, как проводилось обеззараживание автовокзала в Радомышле и церкви, которая находится по Большой Житомирской, 136”, – написал он.
Gepostet von Віталій Бунечко am Freitag, 13. März 2020
Gepostet von Віталій Бунечко am Freitag, 13. März 2020
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