Пара дельфинов произвела фурор среди местных жителей Венеции, когда они были замечены в знаменитом Гранд-канале города.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Пара полосатых дельфинов, вероятно, мать и ребенок – были впервые замечены около 6 часов утра понедельника. Час спустя они появились в устье Гранд-канала, плывя по культовому водному пути к знаменитой церкви Салюте.

Отмечается, что “визит” дельфинов состоялся, когда город снова оказался заблокирован, а в районе венецианских островов стало значительно меньше судов, поскольку Италия борется с третьей волной COVID-19.

Местные власти вместе со специалистами организовали миссию, чтобы вывести дельфинов обратно в Адриатическое море, используя акустические устройства. Операция по спасению заняла более двух часов.