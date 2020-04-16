Об этом сообщает издание “Грузия онлайн”.

С 12:00 часов 17 апреля, в сроки действия чрезвычайного положения, по 21 апреля включительно, в Грузии полностью запрещается передвижение на легковых автомобилях. Такое решение было принято Координационным советом по борьбе с распространением коронавируса.

Данное ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.

“Хочу подчеркнуть, что продуктовые магазины, аптеки или все другие объекты, которые до сих пор работали, продолжат функционировать, а также продолжат работу сервисы доставки”, — заявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани.

Также с завтрашнего дня становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых пространствах. Ответственность за выполнение данного решения возлагается на юридические лица – владельцев закрытых пространств. За нарушение этого режима – штраф в 15 тысяч лари.