Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Отмечается, что решение о возобновлении работы кинотеатров было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 июля.

При этом в горсовете сообщили, что со 2 по 8 июля в городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация – коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа больных в регионе.

Комиссия также запретила работу развлекательных заведений Харькова после 23:00.

“В связи с этим комиссия приняла решение о запрете работы развлекательных заведений после 23:00. Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличии в них защитных масок. Кроме того, обязательно в учреждениях должна проводиться дезинфекция”, – говорится в сообщении.